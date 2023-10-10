Светлана Журова: «Не ожидала хороших новостей от совета ISU. Они находятся под давлением национальных федераций»

Светлана Журова высказалась о недопуске россиян к турнирам под эгидой ISU.

Международный союз конькобежцев ( ) не стал обсуждать вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на заседании организации.

– Честно сказать, я и не ожидала хороших новостей от совета ISU. Видимо боятся этот вопрос рассматривать, затягивают. Им проще сейчас откладывать этот момент, чем принять какое‑либо решение.

– Верите, что до конца сезона могут допустить до международных стартов хотя бы юниоров?

– Не думаю, что такое случится. У нас не такая федерация, как в теннисе, где спонсоры хотят видеть полноценный состав участников и могут надавить на международную федерацию.

ISU находится под другим давлением – со стороны национальных федераций. Опять же, тут может быть история как с футболистами, когда вроде как и допустили, но идут бойкоты со стороны сборных. ISU этого тоже не хочет.

Хотя к нам в федерации всегда хорошо относились, всегда отмечали высокий уровень проведения соревнований в России – и в фигурном катании, и в шорт‑треке, и в конькобежном спорте, – сказала олимпийская чемпионка Турина-2006.