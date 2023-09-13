Светлана Журова: «Не могу быть солидарна в том, что нужно точно ехать на Олимпиаду. В нынешней обстановке сложно, лично для себя я бы никогда не выступала»

Светлана Журова не уверена, что россиянам надо ехать на ОИ в нейтральном статусе.

«Я бы не сказала, что для спортсменов участие в Олимпиаде – вопрос жизни и смерти, но это принципиально. Спортсмены этому жизнь посвящают, нюанс опоры на спортсменов присутствует. Все не так однозначно по нашей поездке на Олимпиаду, граждане неоднозначно это все оценят.

Раньше процент тех кто за нейтральный статус или спокойно к нему относится был больше, сейчас он меньше. Сейчас превалирует мнение, что спортсмены должны потерпеть, не обращать внимание на Олимпиаду, а участвовать в соревнованиях тут, а руководство страны должно создать такие условия, чтобы Олимпиада не была единственным турниром, к которому стоит стремиться.

В СССР победители Спартакиады получали не меньше олимпийских чемпионов. Да, мы вспоминаем чемпионов Олимпиад, только их, но потому что пресса про других не пишет. Нужно перестроить наше отношение к этому. Увести свой взгляд не только на футбол, хоккей, условно, но и на другие виды спорта.

Но скажу так: была бы я в команде, и у меня, как в плавании, допустили бы половину, а другую нет, по каким‑то надуманным причинам и критериям – не знаю, поехала бы или нет. Мои товарищи и друзья, которые тренировались со мной, не едут, а я еду. Мне было бы перед ними как‑то стыдно. Но это мое мнение, кто‑то скажет по другому. Я вот по жизни такой человек.

Потом, знаете, у каждого свои пики, я в 17 лет могла быть уже серьезным спортсменом и составлять конкуренцию, а кто‑то позже раскрывается. Бывает и такое, что человек раз в цикл становится чемпионом и больше его никто не слышит. Советовать кому‑то сложно, у каждого своя судьба. Осуждать тоже сложно.

Честно говоря, мне бы не хотелось сейчас Олимпиады, настрой не тот. Мне было важно приезжать туда за страну, за родителей, за своего ребенка. В нынешней обстановке сложно, лично для себя я бы никогда не выступала. Не могу быть солидарная в том, что нужно точно ехать на Олимпиаду», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова.

Следующие Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.