Фетисов о МОК: «Нет гарантий, что они не придумают что-то новое – на колени встать, присягнуть. Запредельная история – эпитетов не подобрать»

Теги Вячеслав Фетисов МОК Олимпийская сборная России Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов высказал мнение о рекомендациях МОК по допуску россиян на турниры.

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Нет гарантий, что они потом не придумают что-то новое – присягнуть кому-то, на колени встать… Совсем запредельная история, к которой даже и эпитетов не могу подобрать.

Не понимаю решение о запрете выступления в командных видах спорта. Это еще почему? Стоит ли ехать с существующими условиями? Решение должны принимать руководители федераций.

В свое время я говорил, что спортсмены обязаны выступать с учетом всех ограничений. И это было правильно.

Но сейчас ситуация совсем иная. И тут надо принять очень грамотное решение», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kamil Mogomedov
бах ти молодец так держать плюнул межународный олимпискый истеме
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kamil Mogomedov
бах ноги вытерил россий спортмен плюнул
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dosatuy
Скажут выступать в радужных свитерах…
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
великолепный гоша
не, Бах все-таки немец, это не их традиции
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий