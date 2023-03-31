Фетисов о МОК: «Нет гарантий, что они не придумают что-то новое – на колени встать, присягнуть. Запредельная история – эпитетов не подобрать»
Вячеслав Фетисов высказал мнение о рекомендациях МОК по допуску россиян на турниры.
Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
«Нет гарантий, что они потом не придумают что-то новое – присягнуть кому-то, на колени встать… Совсем запредельная история, к которой даже и эпитетов не могу подобрать.
Не понимаю решение о запрете выступления в командных видах спорта. Это еще почему? Стоит ли ехать с существующими условиями? Решение должны принимать руководители федераций.
В свое время я говорил, что спортсмены обязаны выступать с учетом всех ограничений. И это было правильно.
Но сейчас ситуация совсем иная. И тут надо принять очень грамотное решение», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.
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