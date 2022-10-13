Кулижников о состоянии после Олимпиады: «У меня постоянно кружилась голова и были панические атаки. К психиатру ходил»

Российский конькобежец Павел Кулижников рассказал о своем состоянии после выступления на Олимпиаде-2022 в Пекине.

На зимних Играх спортсмен бежал дистанцию 1000 м, где занял 11-е место.

– Как пережил послеолимпийский период? Все было, мягко скажем, далеко не так как хотелось бы.

– Да уж и не мог подумать. У меня постоянно кружилась голова и были панические атаки. Организм не выдерживал. Нервный срыв был.

– Ты говорил, что это из-за постковида.

– Возможно, да. С самого начала сезона думал «ну может, меня чуть отпустит», но нет. Немело горло, паника. Бежал как овощ. Я и сейчас с таким же результатом сбегаю, как в прошлом феврале. Но сейчас только начинаем сезон, а то была Олимпиада!

– Удалось с этим справиться?

– Сейчас это уже не беспокоит. Хочу бегать. Хочу бегать все свои дистанции, нарабатывать, входить в прежний ритм. Когда выпустят, буду рад бегать на международном уровне.

– Вот ты вернулся с Олимпиады домой, поставил сумку и что себе сказал?

– «Как хорошо, что все это закончилось». Мои нервы были истощены. Просто был рад, что завершилась Олимпиада. Прекрасно понимал, что в Пекине меня бы и чудо не спасло. Даже свою тренировочную легкую работу нормально делать не мог: Главное было в обморок не упасть, темнело в глазах.

– К психологу обращался?

– К психиатру ходил. Антидепрессанты назначили. С ними я хотя бы мог спать, но и на дистанции от них вяз как в болоте. И все это случилось со мной, человеком, который никогда ни о чем не загонялся всерьез, – рассказал 28-летний спортсмен.