Александр Кибалко: «Квоты на чемпионат Европы заработаны по итогам прошлого ЧЕ. Но коммюнике об отстранении все еще действует»

Член совета Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко объяснил ситуацию с квотами для российских спортсменов для участия в чемпионате Европы-2023 по конькобежному спорту.

Ранее стало известно, что ISU сохранил квоты для россиян.

«Квоты, которые озвучены для чемпионата Европы, заработаны еще по итогам прошлого чемпионата Европы. Этих квот никто не лишал. Но коммюнике об отстранении все еще действует. Так что ситуация ровно такая же, как и с квотами на этапы Кубка мира», – сказал Кибалко.

Чемпионат Европы пройдет с 6 по 8 января 2023 года в норвежском Хамаре.