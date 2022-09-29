Семен Елистратов: «Если будет требование подписать декларацию, что я отказываюсь от своей страны, то о поездке на Олимпиаду не может быть и речи»

Олимпийский чемпион Сочи-2014, российский шорт-трекист Семен Елистратов заявил, что не будет «отказываться от страны» ради допуска к Олимпиаде.

Следующие зимние Игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 году.

«Сейчас я чувствую на себе некую ответственность перед родителями, которые отдают детей в спорт. Меня мотивирует еще и тот момент, что я своим примером делаю так, чтобы родители отдавали своих детей в спорт.

У многих возникает вопрос: «Зачем я своего ребенка буду отдавать в спорт?» Я за это переживаю, хочется верить, что своим примером я показываю: «Мы тренируемся, не сдаемся, работаем, выступаем на соревнованиях». Если вижу родителей на соревнованиях, и они хотят пообщаться, никогда не откажу и всегда уделю время.

На следующие Игры нужно ехать обязательно, но если будет требование подписать декларацию о том, что я фактически отказываюсь от своей страны, то о поездке даже не может быть и речи», – сказал Елистратов.

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