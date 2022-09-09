Николай Гуляев: «Запросов на смену гражданства у конькобежцев и шорт-трекистов пока нет. Даже разговоров таких не ведется»

Олимпийский чемпион, глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что никто из российских конькобежцев и шорт-трекистов не планирует менять гражданство.

– Фигуристы удивили количеством заявок на смену спортивного гражданства. У вас такие случаи уже есть?

– У нас запросов пока нет и даже разговоров таких не ведется.

– Буквально на днях состоялся очередной совет ISU. Есть какие-то подвижки?

– К сожалению, ничего позитивного по допуску в отношении российских и белорусских спортсменов мы от ISU не услышали по итогам этого заседания. Но, например, наши представители планируют посетить семинар в Амстердаме и в этом им никто не отказывает.

Как всегда нужно верить в лучшее. Надеюсь, что это лучшее скоро настанет и в следующем сезоне будем себя по-другому чувствовать и снова являться полноценными участниками международного процесса. Во всяком случае очень хочется в это верить.

Действительно, пока никаких подвижек нет, но я надеюсь на здравый смысл наших спортивных международных чиновников.

– Пока мы в изоляции, что планируете делать для развития привлекательности соревнований внутреннего календаря? Недавно вышел видеоанонс к сезону, многих это заинтриговало.

– Я бы даже шире тут ставил вопрос – нужна большая работа для повышения привлекательности наших видов спорта: конькобежного и шорт-трека. Видеоролики да, хорошо были восприняты, там хорошее количество просмотров – не огромное, нет задачи этим похвастаться, мы в самом начале пути.

С нашими видами спорта нужно знакомить более широкую аудиторию чем та, в которую входят только любители конькобежного спорта и шорт-трека. Это и есть наша задача, – сказал глава СКР.