Дорофеев о шансах допуска России к Кубку мира: «100% этого не будет. Даже если ISU решится, другие страны могут не принять наших спортсменов»

Тренер российских конькобежцев Дмитрий Дорофеев считает, что сборную не допустят к Кубку мира в следующем сезоне.

– Ребят пока не переманивают в другие сборные?

– Сезон экспериментальный, входим в активную жизнь – год пролетит быстро. Но мы все понимаем, что и спортивная жизнь в принципе короткая.

– В Китай у вас никого не звали?

– Ситуация с конкуренцией в спринте по отношению к Китаю у нас другая, не такая, как у стайеров. Думаю, если бы у нас был каток на высоте 1800 м, если бы мы там тренировались, как китайцы два года в пандемию, наших спортсменов мог бы мало кто обыграть. Но это так, лирика, мысли вслух.

– Позволяете себе сохранять надежду, что хоть в конце сезона, но выступите на Кубке мира?

– Сто процентов этого не будет. Потому что даже если ISU (Международный союз конькобежцев – Sports.ru) решится на допуск, другие страны могут не принять наших спортсменов на соревнованиях. К тому же это действительно небезопасно. Даже если нам разрешат, я буду осторожно к этому настроен. Спорт, безусловно, внутри своей кухни объединяет, но ситуация тяжелая.

Одно дело, когда ты приезжаешь как турист или частное лицо, другое дело – как команда. Впрочем, я в принципе не разделяю настроя, что кто-то куда-то нас допустит. Вот вообще. Сейчас все будут решать главные политические персоны мира. Мне бы ребят сохранить, и молодежь надо подтягивать, – сказал Дорофеев.

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