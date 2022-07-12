Елистратову предложили тренироваться в Китае: «Отличная коммерческая история, я отказался»

Российский шорт-трекист Семен Елистратов рассказал о предложении тренироваться в Китае.

«Было предложение со стороны Китая в конце апреля. Не совсем понимаю, почему это было сделано не через министерство спорта. Я так понимаю, это отличная коммерческая история, предложение денежное, я отказался. Кто-то может согласиться, каждый для себя выбирает, где ему тренироваться, в этом ничего такого нет.

Во-первых, здесь (в России) созданы все условия для подготовки. Во-вторых, был тяжелый олимпийский сезон, для меня сейчас первостепенно восстановиться – идет тренировочный план, но он не форсируется.

Не знаю, насколько это возможно сделать в Китае, там так или иначе подстраиваешься под китайского спортсмена, плюс мой тренер Андрей Максимов является старшим тренером сборной России, и супруга моя устала, каждый год меня долго дома нет, а переезд в Китай – долгосрочная история, у меня маленький ребенок растет.

Я обсудил это с личным тренером, семьей, мы пришли к тому, что готовимся в России. Не знаю, насколько такой опыт будет полезен для наших ребят. Все это осложняется тем, что у них будут Кубки мира, а у нас, по сути, могут быть два важных соревнования в этом сезоне – чемпионат России и спартакиада сильнейших», – рассказал Елистратов.