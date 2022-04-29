Польский тренер Абраткевич прекратил работу с женской сборной России по конькобежному спорту

Польский специалист Павел Абраткевич ушел с поста тренера женской сборной России по конькобежному спорту.

Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

«Решение не продлевать контракт с Павлом Абраткевичем, который работал в нашей команде более десяти лет, было обоюдным. В настоящее время продолжение сотрудничества представляется невозможным.

Мы благодарим Павла за работу. За время нашего сотрудничества российские спортсменки одержали ряд важнейших побед в карьере», – сказал Кравцов.

«Ситуация очень тяжелая, и сейчас я не смогу продолжать работу в России. С одной стороны, хотелось бы продолжить работу со спортсменками – столько было сделано за эти годы, столько мы вместе пережили – но в нынешних условиях нет такой возможности.

Жаль, ведь есть желание и с одной, и с другой стороны, но все это не от нас зависит. Ситуация вынуждает принимать такие решения», – отметил Абраткевич.