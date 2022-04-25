Светлана Журова: «Уверена, что ISU находится под давлением. Однозначно от этих решений проиграет все мировое фигурное катание»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о санкциях ISU в отношении России.

Ранее стало известно, что страна не примет этап Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне. При этом отстранение россиян от международных стартов осталось в силе.

«Это все последовательно идет. Каждый день приходит очередная новость о каких-то решениях международных федераций применить санкции к российскому спорту, удивляться тут нечему.

Уверена, что ISU находится под давлением, так как им раньше нравилось у нас проводить этапы по фигурному катанию и конькобежным дисциплинам. Они были довольны тем, как мы проводили турниры в России, заполняемостью трибун.

Однозначно от этих решений проиграет все мировое фигурное катание. Уровень женского катания в России поднялся до небывалых высот. В спорте главное не только победа, но и его развитие, и это интересно болельщикам.

Спортсмены из других стран не могли выполнить то, что делаем мы, и конечно, им это не нравилось», – заявила Журова.

Нашу фигурку душат: отняли этап Гран-при и придумали правило, по которому могут отстранить Россию по любой причине