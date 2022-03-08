«Я просто нахожусь в нужном месте в нужное время». Олимпийский чемпион Брэдбери спас четырех тонущих девочек в Квинсленде

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 по шорт-треку Стивен Брэдбери спас четырех подростков, едва не утонувших в австралийском Квинсленде.

Инцидент случился в районе Саншайн-Кост, где Брэдбери занимался серфингом со своим сыном. Бывший спортсмен увидел в воде несколько человек, которым понадобилась помощь, – ими оказались 13-летние девочки.

«Мне показалось, что в воде – там, где бушевали двухметровые волны – я заметил чью-то голову. Инстинкт у меня сработал мгновенно», – цитирует Nine News слова Брэдбери, который отметил, что сначала ему удалось вытащить на берег только одну из пострадавших.

«Я отправился обратно и в конце концов пробился через волны к трем остальным, их захлестывало водой. Сперва их относило течением на несколько метров, а затем волной отбрасывало туда же», – продолжил Брэдбери и рассказал, что девочки забрались на его доску для серфинга. Перед этим он попросил сына и одного из друзей вызвать спасателей, которые в итоге помогли двум тонувшим – третью на берег вытащил сам Брэдбери.

«Я не мог «поймать волну», чтобы вытащить их оттуда, так как втроем они были слишком тяжелыми, а отпускать доску никто не хотел. Ситуация была довольно жуткой: одна из них нахлебалась воды и начала задыхаться, я не был уверен, как спасти их. Когда на нас обрушивалась большая волна, их каждый раз сбивало с доски.

Это был сумасшедший день. Когда я добрался до пляжа, спасатели помогли Зои (одной из девочек) c кислородом, она не могла говорить и едва дышала. Это ситуация, в которой вы не ожидаете оказаться, и я не считаю, что за это должен получить какую-либо похвалу. Я просто нахожусь в нужном месте в нужное время», – заключил спортсмен.

На Олимпиадах так не везло еще никому. Просто безумие. Стив Брэдбери, который совершил главное чудо на льду