Иван Скобрев: «На сегодняшний день, мне кажется, российский шорт-трек сделал шаг назад»

Двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту оценил выступление российских шорт-трекистов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Понятно, что Игры-2014 в Сочи, благодаря стараниями Виктора Ана, была очень успешной, и после нее мы привыкли, что мы выигрываем много олимпийских медалей. Поэтому мы ожидали большего и в Пекине.

Так что с точки зрения того, что мы добивались на последних Играх, на сегодняшний день, мне кажется, российский шорт-трек сделал шаг назад.

Молодец Семен Елистратов, молодец наш молодой спринтер . Вишенкой на торте могла бы быть мужская эстафета, но, к сожалению, в призы не попали.

Так что пожелаю нашим шорт-трекистам, чтобы тенденция, которую восемь лет назад задал Ан и Союз конькобежцев России, становились только лучше», – сказал Скобрев.