Константин Ивлиев: «Серебро – неожиданная медаль. Мысль была: когда эти круги уже закончатся? Давайте уже побыстрее финишируем и по домам»

Серебряный призер Олимпиады-2022 в шорт-треке на дистанции 500 м поделился впечатлениями от выступления на Играх.

– Рады серебру? Золото же было вот-вот...

– Я радовался, конечно. А что же мне, горевать, что ли?

– Многие пишут, что это серебро «неожиданное». Согласны?

– Да, для меня серебро тоже неожиданная медаль. Здорово, что никого не подвел – ни тренеров, ни родителей. Наверное, сидят мне названивают сейчас, ха-ха. Надеюсь, гордятся мной.

– Пройти венгра было реально?

– Скорость была очень высокая, пролезть или что-то придумать было сложно. Я скорее прикрывал внутреннюю бровку, чтобы меня не опередили, работал на сохранение второй позиции.

Мысль была: когда эти круги уже закончатся? Давайте уже побыстрее финишируем и по домам. Большая усталость в ногах. После полуфинала я прям выжат был.

– Фальстарты в полуфинале и финале – это тактика, которой вы придерживались?

– Я пытался подловить момент, да. Не получилось – побежал, как обычно, со второго раза. Вообще мое преимущество – старт, и я пытался выжать из этого преимущества все что мог, за счет широких шагов уходил вперед, пока остальные разбирались.

Плюс мне нужно было хорошее время, чтобы стартовать с внутренних траекторий в следующей стадии. В финале венгр во многом выиграл благодаря первой дороге.

– За серебро денег дадут?

– А я не знаю. Может, будет, может, нет. Я просто счастлив, что свою фамилию прославил, у меня родители шорт-треком занимались. Они наверняка за меня рады. Хочу позвонить им и сказать: «Господи, спасибо вам!»

– Журова готова вас расцеловать за это серебро. Готовы морально?

– Это кто? Ладно, шучу. Давайте оставлю без комментариев, у меня девушка есть, – сказал Ивлиев.

0,001 секунды не хватило нашему шорт-трекисту до финала 😱 Кто и как определяет такие незаметные отрывы?