Российские конькобежцы не смогли вовремя вылететь на этап Кубка мира в США. Команда ждет разрешения на въезд в страну

Сборная России по конькобежному спорту не смогла вовремя вылететь на этап Кубка мира в США из-за задержки с разрешением на въезд в страну.

«Мы ждем разрешения от оргкомитета этапа Кубка мира, они должны были получить для нас специальное разрешение на въезд от CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) при департаменте здравоохранения США.

В итоге на рейс команду в Схипхоле не посадили. Мы связались с оргкомитетом, ждем сейчас разрешения на вылет. В такой же ситуации находится Евгения Лаленкова, которая не может вылететь из России», – сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити пройдет с 4 по 6 декабря.