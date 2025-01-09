«Не нужно было убирать флаг России из‑за нескольких идиотов в соцсетях. Русофобия никуда не делась, наши спортсмены снова страдают ни за что». Свищев о ситуации с регбистом Готовцевым

Депутат Свищев назвал дискриминацией запрет российскому регбисту играть с флагом.

Английский клуб «Глостер» запретил своему игроку Кириллу Готовцеву носить флаг РФ на форме. Ранее спортсмен вышел на матч против «Сэйл Шаркс» с соответствующей нашивкой, что вызвало резонанс в соцсетях.

«Считаю такие действия английского клуба дискриминационными. Не нужно было убирать флаг России с формы из‑за нескольких идиотов в соцсетях. К тому же многие болельщики заступились за нашего спортсмена. Команда в таком случае могла вообще отказаться от использования всех флагов на форме, это было бы намного уместнее.

Также я сомневаюсь, что сам Кирилл согласился с этими дискриминационными требованиями. Больше похоже на то, что-либо его принудили к этому, либо специально так написали в пресс‑релизе. Русофобия никуда не делась, наши спортсмены снова страдают ни за что. Мне искренне жаль, что до сих пор так происходит», – сказал член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев .

Он нашел себя в чемпионате Англии по регби – после борьбы и бобслея в России. Мы поговорили с уникумом