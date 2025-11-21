Федерация регби России утвердила лимит на легионеров на сезон-2026.

Федерация регби России (ФРР) утвердила лимит на легионеров на сезон-2026 в PARI чемпионате России.

Лимит остался без изменений. Как и ранее, на поле одновременно смогут находиться не более шести игроков, не имеющих права выступать за сборные команды России по регби (легионеров) в PARI Чемпионате России и PARI Кубке России по регби среди мужских команд.

Лимит на легионеров в иных соревнованиях по регби, регби-7, регби-пляжному и регби на снегу также остался без изменений.