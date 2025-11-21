2

Даниил Потиханов и Александр Вознюк покинули «Локомотив»

Даниил Потиханов и Александр Вознюк покинули «Локомотив».

Пензенский «Локомотив» расстался с трехчетвертными Даниилом Потихановым и Александром Вознюком.

Потиханов в нынешнем сезоне провел 13 матчей в PARI Чемпионате России по регби.

«Это были невероятные годы, полные побед, трудностей и личностного роста. Я многому научился у своих товарищей по команде, тренеров и всего коллектива клуба. Здесь я встретил людей, которые стали мне близкими, и всегда буду с теплом вспоминать наш общий путь. Буду с уважением смотреть на «Локомотив» и всегда болеть за ребят, с которыми провел столько времени», – сказал Потиханов.

Вознюк перешел в «Локомотив» зимой. За основную команду провел два матча, в остальное время выступал в чемпионате молодежных команд. Контракт с ним расторгнут по соглашению сторон.


 

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Даниил Потиханов
Александр Вознюк
переходы
logoЛокомотив
logoЧемпионат России по регби
