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Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил гражданство России

Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил гражданство РФ.

Об этом сообщает Федерация регби России.

27-летний форвард выступает за команду «Стрела-Ак Барс» из Казани. Начиная с сезона-2025 он не будет считаться легионером при заявке на матчи чемпионата России.

Корфф приехал в Россию в 2020 году, перейдя из «Буллс» в ЦСКА. Следующие два сезона регбист провел в «ВВА-Подмосковье», после чего перешел в «Стрелу-Ак Барс».

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Федерация регби России
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Стрела-Ак Барс
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Рикерт Корфф
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