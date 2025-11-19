«Енисей-СТМ» продлил контракт с восьмикратным чемпионом России Михальцовым.

«Енисей-СТМ » продлил контракт с 34-летним вингером Алексеем Михальцовым.

Новое соглашение рассчитано до 30 октября 2027 года.

Михальцов выступает за красноярский клуб с 2014 года. Вместе с «Енисеем-СТМ» он восемь раз выигрывал чемпионат России и шесть раз завоевывал Кубок России.