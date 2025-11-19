«Енисей-СТМ» продлил контракт с восьмикратным чемпионом России Михальцовым
«Енисей-СТМ» продлил контракт с восьмикратным чемпионом России Михальцовым.
«Енисей-СТМ» продлил контракт с 34-летним вингером Алексеем Михальцовым.
Новое соглашение рассчитано до 30 октября 2027 года.
Михальцов выступает за красноярский клуб с 2014 года. Вместе с «Енисеем-СТМ» он восемь раз выигрывал чемпионат России и шесть раз завоевывал Кубок России.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
