Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе

Игрок регбийной команды « » Назар Хлобозов 4 ноября погиб в автокатастрофе. Ему было 17 лет.

«Страшная авария в Красноярске ранним субботним унесла жизнь четверым подросткам. Назар Хлобозов боролся до последнего. Сегодня вечером сердце не выдержало и остановилось.

Назару было всего 17 лет. Один из самых талантливых воспитанников РК «Красный Яр», неоднократный победитель Первенства России, чемпион страны среди юношей ушёл из жизни в самом начале. Ужасная трагедия...

РК «Красный Яр» выражает глубокие соболезнования родным и близким Назара. Эта потеря невосполнима для всего регбийного сообщества. Скорбим вместе с Вами», – говорится в сообщении на сайте комады.