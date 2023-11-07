Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе

Теги происшествия Красный Яр Регби

Игрок регбийной команды «Красный Яр» Назар Хлобозов 4 ноября погиб в автокатастрофе. Ему было 17 лет.

«Страшная авария в Красноярске ранним субботним унесла жизнь четверым подросткам. Назар Хлобозов боролся до последнего. Сегодня вечером сердце не выдержало и остановилось.  

Назару было всего 17 лет. Один из самых талантливых воспитанников РК «Красный Яр», неоднократный победитель Первенства России, чемпион страны среди юношей ушёл из жизни в самом начале. Ужасная трагедия...

РК «Красный Яр» выражает глубокие соболезнования родным и близким Назара. Эта потеря невосполнима для всего регбийного сообщества. Скорбим вместе с Вами», – говорится в сообщении на сайте комады. 

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