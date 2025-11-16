3

«Динамо» выиграло чемпионат России по регби-7, «Стрела-Ак Барс» – вторая

«Динамо» выиграло чемпионат России по регби-7, «Стрела-Ак Барс» – вторая.

Московское «Динамо» стало победителем чемпионата России по регби-7 в сезоне-2025.

Команда выиграла три тура из четырех, а еще в одном стала третьей. Это первый трофей в истории клуба.

Казанская «Стрела-Ак Барс» заняла второе место, «Застава-7» из Санкт-Петербурга – третье.

Чемпионат России по регби-7

Турнирное положение по итогам 4-х туров

1. Динамо – 76

2. Стрела-Ак Барс – 72

3. Застава-7 – 60

4. Локомотив-Пенза – 56

5. Таганий Рог – 52

6. Балтийский Шторм – 32

7. Енисей-СТМ – 31

8. ВВА-Подмосковье – 30

9. Ростов – 19

10. Липецк – 11

11. Богатыри – 9

12. Красный Яр – 8

Трансляции регби на Спортсе’‘: финальный тур чемпионата России по регби-7

Опубликовал: Антон Пилясов
Липецк (регби-7)
Застава-7 (регби-7)
Балтийский шторм (регби-7)
результаты
Динамо (регби-7)
Красный Яр (регби-7)
Стрела (регби-7)
чемпионат России по регби-7
Регби-7
Енисей-СТМ (регби-7)
Ростов (регби-7)
Локомотив (регби-7)
Богатыри (регби-7)
ВВА-Подмосковье (регби-7)
Таганий Рог (регби-7)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Тестовые матчи. Новая Зеландия А обыграла Уругвай, Шотландия уступила Аргентине, другие результаты
вчера, 17:10
Чемпионат России по регби-7. «Динамо» обыграло «Стрелу-Ак Барс» в финале 4-го тура, «Застава-7» взяла бронзу, другие результаты
вчера, 14:06
Трансляции регби на Спортсе’‘: финальный тур чемпионата России по регби-7
вчера, 06:12ВидеоСпортс"
Главные новости
Тестовые матчи. Новая Зеландия А обыграла Уругвай, Шотландия уступила Аргентине, другие результаты
вчера, 17:10
Чемпионат России по регби-7. «Динамо» обыграло «Стрелу-Ак Барс» в финале 4-го тура, «Застава-7» взяла бронзу, другие результаты
вчера, 14:06
Чемпионат России по регби-7. «Динамо», «Стрела-Ак Барс», «Застава-7», «Локомотив» и другие сыграли в групповом этапе 4-го тура
15 ноября, 14:17
Квалификация к Кубку мира. Сборная Самоа обыграла Намибию, Бельгия одолела Бразилию
13 ноября, 20:33
Стендер может остаться в «Енисее-СТМ», Мамрикишвили – в «Красном Яре»
13 ноября, 06:21
Алексей Щербань продлил контракт с «Енисеем-СТМ»
13 ноября, 06:16
Тестовые матчи. Шотландия уступила Новой Зеландии, Аргентина обыграла Уэльс и другие результаты
9 ноября, 20:34
Чемпионат России по регби-7. «Динамо» выиграло 3-й тур, победив в финале «Заставу-7», у «Стрелы-Ак Барс» – бронза
9 ноября, 14:39ВидеоСпортс"
«Динамо» продлило контракты с Ренсбургом, Бароном, Фуше, Виннааром и Болдуином
7 ноября, 10:06
Максим Егоров покинул «Динамо»
5 ноября, 06:31
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
7 ноября 2023, 17:34