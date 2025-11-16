«Динамо» выиграло чемпионат России по регби-7, «Стрела-Ак Барс» – вторая
Московское «Динамо» стало победителем чемпионата России по регби-7 в сезоне-2025.
Команда выиграла три тура из четырех, а еще в одном стала третьей. Это первый трофей в истории клуба.
Казанская «Стрела-Ак Барс» заняла второе место, «Застава-7» из Санкт-Петербурга – третье.
Чемпионат России по регби-7
Турнирное положение по итогам 4-х туров
1. Динамо – 76
2. Стрела-Ак Барс – 72
3. Застава-7 – 60
4. Локомотив-Пенза – 56
5. Таганий Рог – 52
6. Балтийский Шторм – 32
7. Енисей-СТМ – 31
8. ВВА-Подмосковье – 30
9. Ростов – 19
10. Липецк – 11
11. Богатыри – 9
12. Красный Яр – 8
