«Динамо» выиграло чемпионат России по регби-7, «Стрела-Ак Барс» – вторая.

Московское «Динамо » стало победителем чемпионата России по регби-7 в сезоне-2025.

Команда выиграла три тура из четырех, а еще в одном стала третьей. Это первый трофей в истории клуба.

Казанская «Стрела-Ак Барс» заняла второе место, «Застава-7» из Санкт-Петербурга – третье.

Чемпионат России по регби-7

Турнирное положение по итогам 4-х туров

1. Динамо – 76

2. Стрела-Ак Барс – 72

3. Застава-7 – 60

4. Локомотив-Пенза – 56

5. Таганий Рог – 52

6. Балтийский Шторм – 32

7. Енисей-СТМ – 31

8. ВВА-Подмосковье – 30

9. Ростов – 19

10. Липецк – 11

11. Богатыри – 9

12. Красный Яр – 8

