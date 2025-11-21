«Енисей-СТМ» продлил контракт с Антоном Макаренко
Нападающий Антон Макаренко продлил контракт с красноярским «Енисеем-СТМ».
Новое соглашение с игроком рассчитано до конца ноября 2027 года.
В прошедшем сезоне 33-летний замок «тяжелой машины» принял учатие в 17 матчах, провел на поле 1199 минут и совершил 3 попытки.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
