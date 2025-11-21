«Енисей-СТМ» продлил контракт с Антоном Макаренко.

Нападающий Антон Макаренко продлил контракт с красноярским «Енисеем-СТМ».

Новое соглашение с игроком рассчитано до конца ноября 2027 года.

В прошедшем сезоне 33-летний замок «тяжелой машины» принял учатие в 17 матчах, провел на поле 1199 минут и совершил 3 попытки.