Владислав Перестяк ушел из «Стрелы-Ак Барс»

Владислав Перестяк ушел из «Стрелы-Ак Барс».

Нападающий Владислав Перестяк покинул казанскую «Стрелу-Ак Барс».

Игрок продолжит карьеру в другом клубе.

Перестяк присоединился к команде в 2021 году. За три сезона он стал с клубом двукратным обладателем Суперкубка страны (2024, 2025) и PARI Кубка России (2023, 2025), чемпионом (2025) и серебряным призером (2024) PARI Чемпионата России. В регби-7 вместе со «Стрелой-Ак Барс» Владислав дважды становился серебряным призером национального первенства (2023, 2025) и чемпионом страны (2024).

«Хочу выразить свою глубочайшую признательность за бесценное ощущение причастности к масштабному и значимому делу. Покидая стены клуба, я уношу с собой не просто воспоминания, а эмоции и уверенность в том, что полученные здесь уроки жизни станут неотъемлемой частью моего мировоззрения.

И больше всего я благодарен за редкую возможность быть частью истории, стать элементом чего-то, превосходящего личные интересы – чего-то вечного, что продолжит существовать и после моего ухода, храня в себе и мою скромную лепту. Благодарю за все четыре года в «Стреле-Ак Барс», удачи и до скорых встреч на регбийных полях», – сказал Перестяк.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
