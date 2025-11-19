0

Четырехкратный чемпион Европы Юрий Гостюжев завершил карьеру

Четырехкратный чемпион Европы Юрий Гостюжев завершил карьеру.

Четырехкратный чемпион Европы по регби-7 Юрий Гостюжев завершил карьеру в 38 лет.

На клубном уровне Гостюжев выступал за «Енисей-СТМ», «Юг», «Кубань», «Богатырей», «Ростов» и «Градъ Петровъ». На счету регбиста пять титулов чемпиона России по регби-7, четыре кубка России по регби-7, Кубок Европейских чемпионов по «семерке», звание чемпиона России по классическому регби в составе «Енисея-СТМ».

В составе сборной России по регби-7 Юрий Гостюжев четырежды выигрывал чемпионат Европы, принимал участие в Кубке мира и Мировой серии.

Два года назад Гостюжев уже уходил из регби из-за повреждения, но позже вернулся и выступал за «Таганий Рог» в Чемпионате России по регби-7. 

