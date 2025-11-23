  • Спортс
  • Тестовые матчи. Уэльс уступил Новой Зеландии, Англия обыграла Аргентину, Франция победила Австралию и другие результаты
Тестовые матчи. Уэльс уступил Новой Зеландии, Англия обыграла Аргентину, Франция победила Австралию и другие результаты

Англия обыграла Аргентину в тестовом матче по регби.

22-23 ноября прошли тестовые матчи по регби.

Тестовые матчи

22 ноября

Грузия – Япония – 23:25 (6:16)

Румыния – Уругвай – 21:31 (7:14)

Уэльс – Новая Зеландия – 26:52 (14:24)

Испания – Фиджи – 33:41 (15:14)

Португалия – Канада – 33:27 (16:16)

Ирландия – ЮАР – 13:24 (7:19)

Италия – Чили – 34:19 (15:7)

Франция – Австралия – 48:33 (19:19)

23 ноября

Шотландия – Тонга – 56:0 (21:0)

Англия – Аргентина – 27:23 (17:3)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
