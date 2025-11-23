Тестовые матчи. Уэльс уступил Новой Зеландии, Англия обыграла Аргентину, Франция победила Австралию и другие результаты
Англия обыграла Аргентину в тестовом матче по регби.
22-23 ноября прошли тестовые матчи по регби.
Тестовые матчи
22 ноября
Грузия – Япония – 23:25 (6:16)
Румыния – Уругвай – 21:31 (7:14)
Уэльс – Новая Зеландия – 26:52 (14:24)
Испания – Фиджи – 33:41 (15:14)
Португалия – Канада – 33:27 (16:16)
Ирландия – ЮАР – 13:24 (7:19)
Италия – Чили – 34:19 (15:7)
Франция – Австралия – 48:33 (19:19)
23 ноября
Шотландия – Тонга – 56:0 (21:0)
Англия – Аргентина – 27:23 (17:3)
