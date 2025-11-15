Тестовые матчи. Грузия обыграла Канаду, Ирландия встретится с Австралией, Англия против Новой Зеландии, другие матчи
Ирландия встретится с Австралией, Англия против Новой Зеландии в тестовых матчах.
15 ноября пройдут тестовые матчи по регби.
Тестовые матчи
15 ноября
Грузия – Канада – 38:17 (17:3)
Италия – ЮАР – 14:32 (3:10)
Португалия – Гонконг – 18.00
Румыния – США – 18.00
Англия – Новая Зеландия – 18.10
Испания – Англия А – 19.00
Уэльс – Япония – 20.40
Ирландия – Австралия – 23.10
Франция – Фиджи – 23.10
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости