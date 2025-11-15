  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Тестовые матчи. Грузия обыграла Канаду, Ирландия встретится с Австралией, Англия против Новой Зеландии, другие матчи
16

Тестовые матчи. Грузия обыграла Канаду, Ирландия встретится с Австралией, Англия против Новой Зеландии, другие матчи

Ирландия встретится с Австралией, Англия против Новой Зеландии в тестовых матчах.

15 ноября пройдут тестовые матчи по регби.

Тестовые матчи

15 ноября

Грузия – Канада – 38:17 (17:3)

Италия – ЮАР – 14:32 (3:10)

Португалия – Гонконг – 18.00

Румыния – США – 18.00

Англия – Новая Зеландия – 18.10

Испания – Англия А – 19.00

Уэльс – Япония – 20.40

Ирландия – Австралия – 23.10

Франция – Фиджи – 23.10

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoсборная Канады
logoсборная Австралии
тестовые матчи
результаты
logoсборная ЮАР
logoсборная Грузии
logoсборная Японии
logoсборная Фиджи
logoсборная Румынии
logoсборная Франции
logoсборная Гонконга
logoсборная Новой Зеландии
logoсборная Ирландии
logoсборная Португалии
logoсборная Англии
logoсборная Уэльса
logoсборная Испании
logoсборная Италии по регби
logoсборная США
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат России по регби-7. «Динамо», «Стрела-Ак Барс», «Застава-7», «Локомотив» и другие сыграли в групповом этапе 4-го тура
сегодня, 14:17
Квалификация к Кубку мира. Сборная Самоа обыграла Намибию, Бельгия одолела Бразилию
13 ноября, 20:33
Тестовые матчи. Шотландия уступила Новой Зеландии, Аргентина обыграла Уэльс и другие результаты
9 ноября, 20:34
Главные новости
Чемпионат России по регби-7. «Динамо», «Стрела-Ак Барс», «Застава-7», «Локомотив» и другие сыграли в групповом этапе 4-го тура
сегодня, 14:17
Квалификация к Кубку мира. Сборная Самоа обыграла Намибию, Бельгия одолела Бразилию
13 ноября, 20:33
Стендер может остаться в «Енисее-СТМ», Мамрикишвили – в «Красном Яре»
13 ноября, 06:21
Алексей Щербань продлил контракт с «Енисеем-СТМ»
13 ноября, 06:16
Тестовые матчи. Шотландия уступила Новой Зеландии, Аргентина обыграла Уэльс и другие результаты
9 ноября, 20:34
Чемпионат России по регби-7. «Динамо» выиграло 3-й тур, победив в финале «Заставу-7», у «Стрелы-Ак Барс» – бронза
9 ноября, 14:39ВидеоСпортс"
«Динамо» продлило контракты с Ренсбургом, Бароном, Фуше, Виннааром и Болдуином
7 ноября, 10:06
Максим Егоров покинул «Динамо»
5 ноября, 06:31
«Локомотив» подписал контракт с Марселем Мюллером
5 ноября, 06:28
Антуан Дюпон стал самым высокооплачиваемым регбистом в мире. Он получит около $1,5 млн за сезон
5 ноября, 06:24
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
7 ноября 2023, 17:34