Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет

Теги Спартак Андрей Черемных Регби

Умер регбист клуба «Спартак» Андрей Черемных.

Об этом в телеграм-канале сообщил московский регбийный клуб.

«С глубокой скорбью сообщаем о трагической утрате в нашем клубе. Сегодня ушел из жизни наш игрок Андрей Черемных.

Андрей был не только выдающимся спортсменом, но и замечательным человеком, который вдохновлял нас своим трудолюбием и преданностью команде. Его светлая память навсегда останется в сердцах всех, кто знал его.

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея. В этот тяжелый момент мы рядом с вами. Пусть земля ему будет пухом», – говорится в сообщении. 

Причина смерти 33-летнего спортсмена не называется. 

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