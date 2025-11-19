Южноафриканские защитники Нодье и Холлис покинули «Локомотив»

Два южноафриканских легионера покинули регбийных клуб «Локомотив-Пенза».

Южноафриканские регбисты Франко Нодье и Крис Холлис покинули клуб «Локомотив -Пенза» в связи с истечением контрактов.

Нодье выступал за «Локомотив» с весны-2023, Холлис – с августа 2025-го.

«Клуб благодарит Франко Нодье и Криса Холлиса за выступление в составе «Локомотива-Пенза» и желает дальнейших успехов!» – говорится в пресс-релизе.