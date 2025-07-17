Захар Петров: «В Италии, где в этом году пройдет чемпионат мира, я никогда не был. Хотелось бы многое там посмотреть, но приедем туда чисто отгоняться»

Захар Петров заявил, что хотел бы многое посмотреть в Италии, но на ЧМ не будет времени.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в 2025 году пройдет с 20 по 24 августа в Милане. На прошлом чемпионате мира в Самарканде Петров завоевал три золотых медали.

«В Италии, где в этом году пройдет чемпионат мира, я никогда ранее не был, поеду в эту страну в первый раз. Мне хотелось бы многое там посмотреть, но мы приедем туда чисто отгоняться, у нас не будет времени где-то погулять.

Мы туда приедем, отгоняемся и потом сразу обратно в Россию. Там я буду выступать на двух-трех дистанциях, ясность наступит после окончания отбора», – сказал спортсмен.