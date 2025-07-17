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Петров больше не планирует выступать в одном экипаже с Коровашковым, с которым стал четвертым на Олимпиаде-2024

Гребец на каноэ Петров сообщил, что будет выступать в двойке с Иваном Штылем.

На Олимпиаде-2024 Захар Петров и Алексей Коровашков заняли в каноэ-двойках четвертое место на дистанции 500 м. Сейчас спортсмены участвуют в чемпионате России, который стартовал в Крылатском. 

«В двойке я буду «сидеть» с Иваном Штылем, очень титулованным спортсменом. Посмотрим, как в четверг у нас пойдет гонка, главными нашими конкурентами будут Алексей Коровашков с Александром Боцем, борьба будет зрелищной. 

С Коровашковым мы точно не планируем вместе в одной лодке выступать, так как гребем с одной стороны. Это очень рискованно, потому что на соревнованиях может задуть ветер с правой стороны, и сразу ход лодки будет хуже», – сказал Петров.

Состав на Олимпиаду в Париже был вынужденным, так как Штыля не допустил к участию в Играх Международный олимпийский комитет, а прежнему напарнику Петрова – Михаилу Павлову – не одобрили нейтральный статус. 

«Но даже в тех условиях нашу двойку нельзя было назвать слабой, мы составляли конкуренцию всем остальным. Возможно, еще не хватило времени на скатанность, потому что у нас был на это только месяц.

Если бы имели больше времени, то, возможно, и против ветра выступили бы лучше. Но Олимпиаду все равно можно назвать успешной», – отметил трехкратный чемпион мира Петров. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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logoИван Штыль
гребля на байдарках и каноэ
чемпионат России
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Михаил Павлов
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