7 российских гребцов-слаломистов пропустят первенство мира во Франции из-за проблем с получением виз
7 российских гребцов-слаломистов пропустят первенство мира из-за проблем с визой.
Об этом сообщил главный тренер сборной России Максим Образцов.
Первенство мира по гребному слалому для спортсменов до 18 и 23 лет пройдет с 8 по 13 июля в Фуа. Из-за позднего получения приглашений на соревнования семерым российским спортсменам не успели вовремя оформить въездные визы во Францию.
«Изначально мы планировали, что в соревнованиях будут участвовать 14 наших спортсменов, но в итоге смогли приехать только 7.
В этом больше виновата французская сторона. Но это не только нас коснулось, спортсмены из Казахстана также с большой задержкой получили приглашения. Видимо, кто-то в местном оргкомитете безответственно подошел к этому вопросу», – сказал Образцов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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