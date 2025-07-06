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7 российских гребцов-слаломистов пропустят первенство мира во Франции из-за проблем с получением виз

7 российских гребцов-слаломистов пропустят первенство мира из-за проблем с визой.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Максим Образцов.

Первенство мира по гребному слалому для спортсменов до 18 и 23 лет пройдет с 8 по 13 июля в Фуа. Из-за позднего получения приглашений на соревнования семерым российским спортсменам не успели вовремя оформить въездные визы во Францию.

«Изначально мы планировали, что в соревнованиях будут участвовать 14 наших спортсменов, но в итоге смогли приехать только 7.

В этом больше виновата французская сторона. Но это не только нас коснулось, спортсмены из Казахстана также с большой задержкой получили приглашения. Видимо, кто-то в местном оргкомитете безответственно подошел к этому вопросу», – сказал Образцов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
юниорская сборная России
Максим Образцов
юниорская сборная России жен
гребной слалом
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