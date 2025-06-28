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Российские байдарочники и каноисты пропустят юниорское первенство Европы в Румынии

Российские байдарочники и каноисты не выступят на юниорском первенстве Европы.

Об этом сообщила генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова.

«Мы приняли решение ехать только на первенство мира в Португалию. Первенства Европы и мира в этом году находятся слишком близко к друг другу по срокам, и будет проблематично оформить визы в Португалию с учетом того, что сейчас дают визы с однократным въездом в страну Шенгена. Также мы руководствовались соображениями безопасности», – сказала Исхакова.

Первенство Европы среди юниоров и спортсменов до 23 лет пройдет с 3 по 6 июля в румынском Баскове, первенство мира состоится с 23 по 27 июля в Монтемор-у-Велью (Португалия).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ТАСС
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