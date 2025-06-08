Российским гребцам запретили выступать на лодках «Дракон» на Всемирных играх.

Российским гребцам запретили выступать на лодках «Дракон» на Всемирных играх-2025, которые пройдут в китайском Чэнду с 7 по 17 августа.

Об этом сообщила генеральный секретарь Федерации каноэ России (ФКР) Елена Исхакова .

«Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA) ранее наложила запрет на участие во Всемирных играх спортсменов из России в дисциплине гребля на лодках «Дракон». В IWGA считают греблю на лодках «Дракон» командной дисциплиной, несмотря на то что в правилах Международной федерации каноэ (ICF) она отмечена как индивидуальный вид. Изначально планировалось, что на соревнования по этой гребной дисциплине поедут 12 российских спортсменов», – сказала Исхакова.

Штаб-квартира IWGA находится в Лозанне (Швейцария). В программу Всемирных игр включены дисциплины, которые отсутствуют на Олимпиадах.

Согласно условиям ICF, российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях индивидуально в нейтральном статусе.