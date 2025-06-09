Жовнер о ЧЕ в Болгарии: «Никаких проблем с отношением к нам не было. Но многие не понимали, как отличить нас от белорусов»
Россиянка Жовнер поделилась эмоциями от чемпионата Европы по гребле в Болгарии.
Мария Жовнер завоевала бронзу в заплыве одиночек легкого веса.
Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.
«Разница между молодежным европейским первенством и взрослым чемпионатом Европы кардинальная. Уровень спортсменов на соревнованиях в Болгарии был очень высоким. Участвуя в таких турнирах, мы растем с каждым стартом.
Если говорить про отношение к нам со стороны организаторов и других участников соревнований, то никаких проблем не было. Многие не понимали, правда, как отличить нас от белорусов», – рассказала Жовнер.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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