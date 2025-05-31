Россиянка Мария Жовнер завоевала бронзу на чемпионате Европы по академической гребле

Россиянка Жовнер завоевала бронзу на чемпионате Европы по академической гребле.

Мария Жовнер стала третьей заезде одиночек легкого веса. Соревнования проходят в болгарском Пловдиве с 29 мая по 1 июня.

Победу одержала австрийка Лара Тифентхалер, серебро – у норвежки Майи Эмилие Лунд.