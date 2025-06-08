Алексей Свирин: «Наша главная задача – определение боевых экипажей, которые будут готовиться, чтобы завоевать медали на Олимпиаде-2028»

Алексей Свирин рассчитывает, что российские гребцы возьмут медали на ОИ-2028.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.

«Внутри сборной команды происходит определенная ротация, уже сейчас мы видим изменения в некоторых экипажах относительно весеннего Кубка Победы, который являлся отборочным турниром на проходивший в конце мая в Болгарии чемпионат Европы. После европейского первенства мы получили определенную пищу для размышлений.

Всем гребцам, которые покажут высокие результаты на [Большой московской] регате, будет дана возможность приехать в сборную команду и поработать с сильнейшими спортсменами, скомплектовать экипажи и дальше выступать на международных соревнованиях.

На этап Кубка мира в Швейцарии, который пройдет в конце июня, и на главный старт сезона, чемпионат мира в Китае, наши экипажи, очень вероятно, поедут в немного другом составе, по сравнению с европейским первенством.

Наша главная задача – определение боевых экипажей, которые дальше будут готовиться, чтобы через три года достойно выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе и завоевать там медали», – сказал президент Федерации гребного спорта России Свирин.

«Большая московская регата – Кубок сильнейших спортсменов» проходит в столице России с 5 по 8 июня.