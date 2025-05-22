С российских гребцов Михайлевского, Рябцева и Клешнева снято временное антидопинговое отстранение

С трех российских гребцов снято временное антидопинговое отстранение.

Об этом рассказал президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Вячеслав Михайлевский, Владислав Рябцев, Денис Клешнев были отстранены в 2021 году из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.

Обвинения были выдвинуты на основании расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и профессора Ричарда Макларена, а также информации из базы данных московской антидопинговой лаборатории.

«Отстранение спортсменов имеет давнюю историю. Михайлевский, Рябцев и Клешнев вместе с Сергеем Федоровцевым выступали в 2014 году в одной четверке. Отстранение было наложено на основании якобы имевшейся переписки этих спортсменов с Григорием Родченковым, бывшим главой московской антидопинговой лаборатории.

Ребятам было тогда предложено признаться в нарушении антидопинговых правил, за это им обещали сократить срок дисквалификации. Спортсмены отказались это сделать, после чего их мурыжили несколько лет.

Наша федерация не раз обращалась и в Международную федерацию гребного спорта (World Rowing), и в Международное агентство допинг-тестирования (ITA), но результатов не было никаких.

Некоторое время назад ребята сами начали писать и задавать вопросы, когда ситуация разрешится. И вот в апреле дело завершили, как и начали, на пустом месте», – рассказал Свирин.