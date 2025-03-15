Алексей Свирин: «Первым международным стартом для спортсменов из нашей главной команды станет чемпионат Европы»
Сборная России по гребному спорту откроет сезон в мае на чемпионате Европы.
Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.
«Первым международным стартом для спортсменов из нашей главной команды станет чемпионат Европы, который пройдет с 29 мая по 1 июня в болгарском Пловдиве», – сказал Свирин.
Российские спортсмены на турнирах Международной федерации гребного спорта выступают в нейтральном статусе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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