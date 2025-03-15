Сборная России по гребному спорту откроет сезон в мае на чемпионате Европы.

Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«Первым международным стартом для спортсменов из нашей главной команды станет чемпионат Европы, который пройдет с 29 мая по 1 июня в болгарском Пловдиве», – сказал Свирин.

Российские спортсмены на турнирах Международной федерации гребного спорта выступают в нейтральном статусе.