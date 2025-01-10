Каноист Петров о нейтральном статусе: «Некоторые в сборной говорили, что я бросаю Россию, что я предатель. Не знаю, прикалывались они или всерьез»

Захар Петров рассказал, что его называли предателем из-за нейтрального статуса.

В 2024 году Петров стал трехкратным чемпионом мира по гребле на каноэ, также дважды занимал четвертое место на Олимпийских играх. Спортсмен выступал в нейтральном статусе.

«Весной на сборах впервые услышали про возможность получить нейтральный статус. Нас спрашивали, кто готов подписать документы. В них ничего такого не было, но изначально все равно все сомневались. Я, если честно, тоже думал отказаться.

Но потом мне посоветовали хорошенько все взвесить, потому что уровень позволял отобраться на Олимпиаду как в одиночке, так и в двойке. Это заставило задуматься. В итоге – согласился.

Хотя некоторые в сборной говорили, что, типа, я бросаю Россию, что я предатель. Не знаю, прикалывались ли они тогда или всерьез. Но когда мы поехали в Венгрию и там я завоевал олимпийские лицензии, больше таких разговоров не слышал. Наоборот – все поздравляли, поддерживали», – рассказал Петров Спортсу’’.

«Говорят, из сел нужно уезжать. А для чего?» Интервью со спортсменом года по версии Губерниева