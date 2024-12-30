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Дмитрий Губерниев: «Каноист Петров не зассал оформлять нейтральный статус. Хотя ему даже в команде говорили: «Ты что, предатель?!»

Дмитрий Губерниев рассказал, почему считает каноиста Петрова спортсменом года.

– Кто для вас главный спортсмен уходящего 2024 года?

– Мы с вами беседуем на хоккейной площадке, поэтому я назову Сергея Бобровского и Никиту Кучерова, который отдает пасы как мировая легенда. Он входит в число лучших бомбардиров НХЛ, идет там среди лидеров.

А еще это Арина Федоровцева, суперзвезда мирового волейбола. И это каноист Захар Петров, трехкратный чемпион мира, дважды стал четвертым на Олимпиаде. Он не побоялся, не зассал оформлять нейтральный статус. Хотя ему даже в команде говорили: «Ты что, предатель?!»

Представляете, какие бестолковые люди в его окружении! А у некоторых соседей проснулся дух 37 года... Ядрен батон, позор! Говорили его родителям: «Что, ваш сын собрался предателем быть?»

И где сейчас эти люди? А где Захар Петров, которого приветствовал Владимир Путин, когда наш спортсмен поднимался на пьедестал. И мы помним, что ему вернули еще одну медаль. Прекрасная работа команды Евгения Архипова, президента нашей федерации гребли на байдарках и каноэ. Еще раз поздравляю его с переизбранием!

Так что Захар Петров велик как атлет и как личность. Как человек, который идет вперед. И я спортсменам желаю, глядя на Петрова, не продолжать вот это вот жалкое: «Молчу... Молчу...», как в сказке «Морозко». Не надо молчать, ребята! Говорите о себе, от «а» до «я», зычно.

– Кого в нашем спорте больше – героев или предателей?

– Я не оперирую такими категориями как «предатель». Ну о чем вы говорите? Что за бред?

– Речь о тех, кто не давал выступать нашим спортсменам.

– Героев больше, конечно! «Мы верим твердо в героев спорта» – это мой девиз.

Я стою за спортсменов. Это не значит, что мы не должны обращать внимание на какие-то минусы, критиковать. Но все это – с любовью! – сказал Губерниев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoДмитрий Губерниев
logoНикита Кучеров
logoСергей Бобровский
logoсборная России
гребля на байдарках и каноэ
logoОлимпиада-2024
logoАрина Федоровцева
logoЗахар Петров
Евгений Архипов
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