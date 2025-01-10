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Каноист Петров о трех победах на чемпионате мира: «Чтобы накопить на квартиру в Рязани, нужно еще года три в таком режиме – выигрывать практически все»

Каноист Захар Петров рассказал, сколько ему нужно побеждать для покупки квартиры.

В 2024 году Петров стал трехкратным чемпионом мира. Также он дважды занимал четвертое место на Олимпийских играх.

«До сих пор живу в Лашме (родной поселок Петрова – Спортс’’). Ну, как живу – иногда приезжаю между сборами. А они у меня почти все время. Вот сейчас идет месячный. Но до этого дней 5 побыл дома.

Возвращаться радостно. Там провел полноценных 12-13 лет, там родители, которые меня любят и всегда ждут, там частичка моего сердца.

Некоторые считают, что из сел нужно как можно скорее уезжать. А для чего? Там зарплаты небольшие, но и расходы тоже. Рядом Касимов – выше одно, но больше второе. Рязань – разница сильнее. Москва – еще в разы. Но смысл-то тот же, люди везде живут примерно одинаково. 

Хотя я, наверное, в Лашме не останусь. В плане своей квартиры Рязань – удобнее, чтобы ездить по сборам, плюс там есть тренажеры в пешей доступности. Чисто для карьеры мне так было бы практичнее.

В этом году у меня три золота чемпионата мира. Чтобы накопить на квартиру в Рязани, нужно еще года три в таком режиме – выигрывать практически все. Ну а как? У нас не самый популярный и денежный вид спорта. Плюс сюда я заложил подорожание – ведь цены растут, а зарплаты-то не особо прибавляются», – рассказал Петров Спортсу’’.

«Говорят, из сел нужно уезжать. А для чего?» Интервью со спортсменом года по версии Губерниева

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoЗахар Петров
logoсборная России
чемпионат мира
деньги
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