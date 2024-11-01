Евгений Архипов: «Решение об объединении федераций считаю правильным. Мы сделаем его комфортным как для слалома, так и для гребли на байдарках и каноэ»
Ожидается, что 1 декабря Федерация гребного слалома России (ФГСР) и Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) объединятся в одну организацию.
«Решение об объединении наших федераций считаю правильным. Мы сделаем его комфортным как для слалома, так и для гребли на байдарках и каноэ.
Уверен, никаких шероховатостей в нашей совместной работе не будет. Мы с Сергеем Павловичем Папушем возглавляем свои федерации более 15 лет, и никогда никаких проблем не было в наших взаимоотношениях.
Хуже точно не будет, будет только лучше, это касается как финансовых, так и организационных вопросов, взаимодействия и так далее.
Как будет называться новая федерация? Пока есть два рабочих варианта – Российская федерация каноэ и Всероссийская федерация гребли на байдарках, каноэ и слалома», – рассказал президент ВФГБК Архипов.
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