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Евгений Архипов: «Решение об объединении федераций считаю правильным. Мы сделаем его комфортным как для слалома, так и для гребли на байдарках и каноэ»

Евгений Архипов поддержал решение об объединении федераций гребли в России.

Ожидается, что 1 декабря Федерация гребного слалома России (ФГСР) и Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) объединятся в одну организацию.

«Решение об объединении наших федераций считаю правильным. Мы сделаем его комфортным как для слалома, так и для гребли на байдарках и каноэ.

Уверен, никаких шероховатостей в нашей совместной работе не будет. Мы с Сергеем Павловичем Папушем возглавляем свои федерации более 15 лет, и никогда никаких проблем не было в наших взаимоотношениях.

Хуже точно не будет, будет только лучше, это касается как финансовых, так и организационных вопросов, взаимодействия и так далее.

Как будет называться новая федерация? Пока есть два рабочих варианта – Российская федерация каноэ и Всероссийская федерация гребли на байдарках, каноэ и слалома», – рассказал президент ВФГБК Архипов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
ВФГБК (Федерация гребли на байдарках и каноэ России)
Евгений Архипов
ФГСР (Федерация гребного спорта России)
Сергей Папуш
ТАСС
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