Российские спортсмены отказались от участия в этапах Кубка мира по гребному слалому в Италии и Испании

Россияне не выступят на сентябрьских этапах Кубка мира в Италии и Испании

Об этом сообщил главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов.

Этапы Кубка мира пройдут в итальянском Ивреа с 12 по 15 сентября и в испанском Ла Сеу с 19 по 22 сентября.

«Мы приняли решение не ехать на эти турниры. Пришлось бы решать серьезные вопросы с логистикой, да и в получении въездных виз могли бы возникнуть проблемы.

Тем более что у нас уже есть неудачный опыт с заявкой на июльское первенство мира в Словакии», – сказал тренер.