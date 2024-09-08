Российские спортсмены отказались от участия в этапах Кубка мира по гребному слалому в Италии и Испании
Россияне не выступят на сентябрьских этапах Кубка мира в Италии и Испании
Об этом сообщил главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов.
Этапы Кубка мира пройдут в итальянском Ивреа с 12 по 15 сентября и в испанском Ла Сеу с 19 по 22 сентября.
«Мы приняли решение не ехать на эти турниры. Пришлось бы решать серьезные вопросы с логистикой, да и в получении въездных виз могли бы возникнуть проблемы.
Тем более что у нас уже есть неудачный опыт с заявкой на июльское первенство мира в Словакии», – сказал тренер.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости