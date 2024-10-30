РУСАДА не смогло установить, как допинг попал в организм 14-летней пловчихи Загартдиновой

РУСАДА провело расследование по факту обнаружения допинга в пробе 14-летней пловчихи из Пензы Милланы Загартдиновой.

Установить, как запрещенное вещество попало в организм несовершеннолетней спортсменки, не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Загартдинова – самая юная российская спортсменка, получившая дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. На момент вынесения наказания ей исполнилось 14 лет 6 месяцев.

В допинг-пробе пловчихи был обнаружен метаболит дегидрохлорметилтестостерона. Загартдинова была дисквалифицирована на 4 года – до 3 мая 2027 года.

«В случае, если нарушение касается защищенного лица, то расследование причастности его персонала к нарушению проводится автоматически во всех случаях.

Данное дело не было исключением. Персонал спортсменки был опрошен представителями отдела расследования РУСАДА. Установить причастность персонала к нарушению не удалось.

Спортсменка не смогла объяснить, как запрещенная субстанция попала в ее организм, поэтому к ней был применен стандартный срок дисквалификации», – заявил представитель Российского антидопингового агентства.