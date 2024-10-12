Иван Штыль: «В моей жизни были предложения о переезде в другую страну. Я их вообще не рассматриваю»

Российский каноист Иван Штыль рассказал, что ему предлагали сменить гражданство.

Штылю 38 лет, он является серебряным призером Игр в гребле на каноэ, 17‑кратным чемпионом мира, девятикратным чемпионом Европы.

— В моей жизни были и есть предложения о переезде в другой город (из Владивостока), а также в другую страну. Но я себя позиционирую не только как личность, но и как общество, те люди, которые меня окружают. Я не могу взять и выдернуть себя из этого общества и посадить в другое. Я просто этого не хочу.

Те предложения, которые поступают, хорошие. И я их вообще не рассматриваю. Есть простое слово «нет». Объяснять, вступать в полемику и диалог — значит, ты уже начинаешь торговаться.

— Что дальше?

— Моя жизнь будет всегда связана со спортом. Я уверен на 110%. Я уже не могу жить без спорта. Поэтому дальше будет спорт и разные ответвления от него, — сказал Штыль.