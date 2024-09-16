«Украинцы бегали вокруг нас со своим флагом, кричали, ухали, провоцировали». Каноист Коровашков о ситуации на Кубке мира
В августе россиянин Коровашков выступил на Олимпиаде в Париже, где вместе с Захаром Петровым занял четвертое место в каноэ-двойках. В нынешнем сезоне Коровашков также побеждал на этапе Кубка мира и чемпионате Европы в дуэте с Иваном Штылем.
– Ощущали ли вы давление со стороны других стран на Играх в Париже?
– Все иностранцы были доброжелательны к нам, никакого негатива не было.
– А на других соревнованиях в сезоне?
– На первых этапах Кубка мира в этом сезоне ощущалось давление на нас. Украинцы бегали вокруг нас со своим национальным флагом, кричали, ухали, в общем провоцировали. Но когда они поняли, что мы не ведемся на провокации, подостыли и перестали это делать.
На чемпионате Европы польские гребцы не протянули нам руку для традиционного рукопожатия на пьедестале и отказались фотографироваться вместе с нами, – рассказал Коровашков.
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