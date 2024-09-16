Каноист Коровашков считает, что ему подмешали допинг в 2017-м: «Других вариантов просто нет. Были подозрения, кто мог это сделать»

Каноист Алексей Коровашков считает, что допинг ему мог подмешать соперник.

Коровашков – бронзовый призер Олимпиады-2012, шестикратный чемпион мира. В 2017 году в его допинг-пробе нашли эритропоэтин (ЭПО), после чего спортсмен получил четырехлетнюю дисквалификацию .

– Прошло семь лет с тех пор, как в вашей допинг-пробе был обнаружен эритропоэтин. Вы в итоге поняли, как это вещество попало тогда в ваш организм?

– Я так и не понял, как это произошло. Но я уверен в своей невиновности, целенаправленно я не принимал этот препарат. Говорю вам честно. И поэтому тогда я настоял на вскрытии пробы Б, так как думал, что первоначальный результат моей пробы – это ошибка.

После этого случая начал изучать, зачем нужен эритропоэтин. Этот препарат дает преимущество стайерам, тем, кто выступает на длинных дистанциях. А я выступал в тот момент на коротких дистанциях, 200 метров. Если даже логически подумать, этот препарат мне бы даже никак не помог на 200-метровке.

– Мог ли кто-то из соперников подмешать вам это вещество специально? Были такие подозрения?

– Да, у меня была только такая версия, что кто-то из соперников сделал это специально, что меня хотели убрать. Других вариантов просто нет. Были подозрения, кто мог это сделать, но доказательств у меня нет. Поэтому после драки махать кулаками не буду. Проехали, идем дальше, – сказал Коровашков.

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