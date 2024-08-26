Евгений Архипов: «Сборная России остается одной из сильнейших в мире, может, не во всех видах, но в большинстве»

Теги гребля на байдарках и каноэ ВФГБК Евгений Архипов сборная России сборная России жен чемпионат мира Гребля

Глава Всероссийской федерации гребли подвел итоги чемпионата мира в Самарканде.

«Мы выиграли четыре золотые медали в разных видах и одно серебро – итог хороший. Я думаю, что сборная России остается одной из сильнейших в мире, может, не во всех видах, но в большинстве.

Радует, что проявили себя молодые каноистки. Не проявили себя мужчины в байдарке, но российское мужское каноэ на очень высоком уровне», – сказал Евгений Архипов.

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