Евгений Архипов: «Сборная России остается одной из сильнейших в мире, может, не во всех видах, но в большинстве»

Глава Всероссийской федерации гребли подвел итоги чемпионата мира в Самарканде.

«Мы выиграли четыре золотые медали в разных видах и одно серебро – итог хороший. Я думаю, что сборная России остается одной из сильнейших в мире, может, не во всех видах, но в большинстве.

Радует, что проявили себя молодые каноистки. Не проявили себя мужчины в байдарке, но российское мужское каноэ на очень высоком уровне», – сказал Евгений Архипов.