Глава российской гребли о финише Петрова на ЧМ: «Подали протест. Если бы в такой ситуации оказался спортсмен из другой страны, решение могло быть иным»

Российская команда подала протест на результаты заезда с участием Захара Петрова.

Об этом сообщил глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.

Петров остался без медалей на дистанции 500 м в каноэ-одиночках на чемпионате мира в Самарканде. Он перевернулся до финиша, однако лодка пересекла черту первой. Результат спортсмена не засчитали – в протоколе отмечено, что он не финишировал.

«Подали протест. Это будет сегодня решено. По‑другому поступить не могли. Шансы минимальные, что восстановят первое место. Думаю, оставят как есть.

Надо понимать, в какой среде мы находимся. Если бы в такой ситуации оказался спортсмен из другой страны, решение могло быть иным. К сожалению, случилось как случилось. Спортивная удача не в первый раз отвернулась от нас», – сказал Архипов.

Наш гребец выиграл чемпионат мира, но победу забрали – он перевернулся на финише!

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