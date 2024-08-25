Глава российской гребли о финише Петрова на ЧМ: «Подали протест. Если бы в такой ситуации оказался спортсмен из другой страны, решение могло быть иным»

Теги гребля на байдарках и каноэ ВФГБК Евгений Архипов сборная России чемпионат мира Захар Петров Гребля

Российская команда подала протест на результаты заезда с участием Захара Петрова.

Об этом сообщил глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.

Петров остался без медалей на дистанции 500 м в каноэ-одиночках на чемпионате мира в Самарканде. Он перевернулся до финиша, однако лодка пересекла черту первой. Результат спортсмена не засчитали – в протоколе отмечено, что он не финишировал.

«Подали протест. Это будет сегодня решено. По‑другому поступить не могли. Шансы минимальные, что восстановят первое место. Думаю, оставят как есть.

Надо понимать, в какой среде мы находимся. Если бы в такой ситуации оказался спортсмен из другой страны, решение могло быть иным. К сожалению, случилось как случилось. Спортивная удача не в первый раз отвернулась от нас», – сказал Архипов.

Наш гребец выиграл чемпионат мира, но победу забрали – он перевернулся на финише!

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22 комментария
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Вы лучше расскажите,че там в правилах прописано,а не разводите нытьё опять своё про "нас все обижают",тем более единицы тут в гребле шарит,я уверен
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Ответ Bartez1986
А может кто-нибудь объяснит уже, что в правилах прописано по этому поводу?
Я так понял, что лодка перед финишем перевернулась, финиш фиксируется по носу лодки, но сам гребец упал в воду и финиш не пересёк, только его лодка. Вряд ли результат пересмотрят.
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+11
Хватит из себя ущемлённых строить. Лодка пересекла черту без гребца, он в воде был вообще, его потом на катере подобрали. При чём тут страна вообще...
+12
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+10
Ответ Юрий Плотников
Вы лучше расскажите,че там в правилах прописано,а не разводите нытьё опять своё про "нас все обижают",тем более единицы тут в гребле шарит,я уверен
Специально полез на сайт Федерации гребли России почитать правила
Итак, Регламент ФИСА - если экипаж финишировал не в полном составе, он дисквалифицируется (Правило 97)
Регламент ФГСР - экипаж дисквалифицируется, если он финишировал без рулевого (пункт 37.1)

То есть, либо официальный представитель путает регламенты международные с внутренними, либо опять для внутреннего пользователя "ай-яй-яй, засуживають нелюди"
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+7
Вообще я бы такой результат не засчитывал,потому что лодка без рулевого пересекла,это всё равно,что в лыжах лыжи бы отстегнулись при падении и перелетели бы финишную черту без лыжника
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Лодка Петрова финишировала первой, сам Петров - последним)) От национальности пловца тут мало что зависит))
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Мария Захарова уже высказалась по поводу русофобии?
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Финиш пересекла лодка без экипажа (гребца). По регламенту, финиш не засчитывается. Всё по делу, и хватит пропагандистского нытья. Финиш засчитывается только лодке с полным экипажем.
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+3
А может кто-нибудь объяснит уже, что в правилах прописано по этому поводу?
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Наш спорсмен случайно изобрел новый вид спорта - синхронная гребля. Добавить музыку, акробатику, командные выступления, будет вообще красота!
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Медаль дали, чучело- президента, можно не ныть уже, посмешище
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Нет, не могло

Хоспади, прекратите искать того, чего нет. Плыть и финишировать должен гребец в каноэ. Точка. А не вот это все "он был первым и чуть-чуть всего каноэ без него плыло, но финишировало!"
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Я упал с велика, но велик доехал до дома… значит я дома??🤔
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А что там в регламенте? Не фанат этого вида спорта, поэтому вопрос. Как говорится, огласите весь список, пожалуйста.
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А был ли ещё такой случай?
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Ответ Артем Чабанов
Специально полез на сайт Федерации гребли России почитать правила Итак, Регламент ФИСА - если экипаж финишировал не в полном составе, он дисквалифицируется (Правило 97) Регламент ФГСР - экипаж дисквалифицируется, если он финишировал без рулевого (пункт 37.1) То есть, либо официальный представитель путает регламенты международные с внутренними, либо опять для внутреннего пользователя "ай-яй-яй, засуживають нелюди"
Так вроде по обоим пунктам получается,что дисквалификация? А так да,по его нытьё ясно,что он сам знает,что дисква,но поорать же надо,что нас ,бедных,опять весь мир ненавидит
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Ответ Юрий Плотников
Так вроде по обоим пунктам получается,что дисквалификация? А так да,по его нытьё ясно,что он сам знает,что дисква,но поорать же надо,что нас ,бедных,опять весь мир ненавидит
Нет, не по обоим. Рулевой - это все же не "гребец" (или как правильно), он все же принимает участие в гонке только "морально".
Поэтому, в принципе, на внутрироссийских соревнованиях нашему спортсмену засчитали бы победу, поскольку нос лодки первым пересёк финишную черту.
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Ответ Юрий Плотников
Вообще я бы такой результат не засчитывал,потому что лодка без рулевого пересекла,это всё равно,что в лыжах лыжи бы отстегнулись при падении и перелетели бы финишную черту без лыжника
Лыжник финиширует по чипу на ноге, одна лыжа, которая отстегнулась и пересекает черту раньше, никак на результат не влияет. Здесь чипа нет, очевидно, что нарушен пункт "лодка финишировала без рулевого". Если падает второй из двойки, финиш будет засчитан, а если единственный, ну никак, хоть даже если он потом вплавь доберётся до финиша быстрее всех
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Ответ Петрович
Хватит из себя ущемлённых строить. Лодка пересекла черту без гребца, он в воде был вообще, его потом на катере подобрали. При чём тут страна вообще...
Вась, ты даже не посмотрел повтор, чтобы такие заявления пропердеть. А вот если бы ты посмотрел, ты бы видел, что Петров пересек финиш в лодке, на боку, и гребец был в ней, что собственно и подвердили повторы и судьи.
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