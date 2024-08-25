Глава российской гребли о финише Петрова на ЧМ: «Подали протест. Если бы в такой ситуации оказался спортсмен из другой страны, решение могло быть иным»
Российская команда подала протест на результаты заезда с участием Захара Петрова.
Об этом сообщил глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.
Петров остался без медалей на дистанции 500 м в каноэ-одиночках на чемпионате мира в Самарканде. Он перевернулся до финиша, однако лодка пересекла черту первой. Результат спортсмена не засчитали – в протоколе отмечено, что он не финишировал.
«Подали протест. Это будет сегодня решено. По‑другому поступить не могли. Шансы минимальные, что восстановят первое место. Думаю, оставят как есть.
Надо понимать, в какой среде мы находимся. Если бы в такой ситуации оказался спортсмен из другой страны, решение могло быть иным. К сожалению, случилось как случилось. Спортивная удача не в первый раз отвернулась от нас», – сказал Архипов.
Наш гребец выиграл чемпионат мира, но победу забрали – он перевернулся на финише!
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Итак, Регламент ФИСА - если экипаж финишировал не в полном составе, он дисквалифицируется (Правило 97)
Регламент ФГСР - экипаж дисквалифицируется, если он финишировал без рулевого (пункт 37.1)
То есть, либо официальный представитель путает регламенты международные с внутренними, либо опять для внутреннего пользователя "ай-яй-яй, засуживають нелюди"
Хоспади, прекратите искать того, чего нет. Плыть и финишировать должен гребец в каноэ. Точка. А не вот это все "он был первым и чуть-чуть всего каноэ без него плыло, но финишировало!"
Поэтому, в принципе, на внутрироссийских соревнованиях нашему спортсмену засчитали бы победу, поскольку нос лодки первым пересёк финишную черту.